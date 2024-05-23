Китай планує вторгнення на Тайвань в червні — ЗМІ

Армія КНР розпочала військові навчання, оточивши Тайвань. ЗМІ не виключають, що Пекін вторгнеться на острів вже на початку літа.

Народно-визвольна армія Китаю вторгнеться на острів Тайвань на початку червня поточного року. Про це пише Global Press з посиланням на джерела в Міністерстві оборони Китаю та агентство Сіньхуа.

Зазначається, що на цей час китайські військові почали навчання навколо всього Тайваню, включаючи острови Кіньмень і Доньїнь.

Також опубліковане відео, на якому берегова охорона Тайваню попереджає ВМС Китаю змінити курс.

«China 548, це патрульний корабель берегової охорони Республіки Китай, Yilan. Ваші дії серйозно підірвуть мир і стабільність у Тайванській протоці. Це збільшить ймовірність інцидентів і ризик безпеки. Будь ласка, змініть свій напрямок. Якщо ви вирішите увійти, ми вживемо заходів, щоб відштовхнути вас», — йдеться у попередженні берегової охорони.

Також зазначається, що речник МЗС Китаю зробив тривожну заяву, згідно з якою Сили незалежності Тайваню будуть розбиті, а Китай досягне повного об’єднання».

«Сили незалежності Тайваню залишаться з розбитими головами і в крові після зіткнення з великим починанням Китаю досягти повного об’єднання», — сказав речник Міністерства закордонних справ Ван Веньбінь, описуючи навчання навколо острова як «серйозне попередження».