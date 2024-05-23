Китай планує вторгнення на Тайвань в червні — ЗМІ

Армія КНР розпочала військові навчання, оточивши Тайвань. ЗМІ не виключають, що Пекін вторгнеться на острів вже на початку літа.
Зазначається, що на цей час китайські військові почали навчання навколо всього Тайваню, включаючи острови Кіньмень і Доньїнь.
Також опубліковане відео, на якому берегова охорона Тайваню попереджає ВМС Китаю змінити курс.
«China 548, це патрульний корабель берегової охорони Республіки Китай, Yilan. Ваші дії серйозно підірвуть мир і стабільність у Тайванській протоці. Це збільшить ймовірність інцидентів і ризик безпеки. Будь ласка, змініть свій напрямок. Якщо ви вирішите увійти, ми вживемо заходів, щоб відштовхнути вас», — йдеться у попередженні берегової охорони.
Також зазначається, що речник МЗС Китаю зробив тривожну заяву, згідно з якою Сили незалежності Тайваню будуть розбиті, а Китай досягне повного об’єднання».
«Сили незалежності Тайваню залишаться з розбитими головами і в крові після зіткнення з великим починанням Китаю досягти повного об’єднання», — сказав речник Міністерства закордонних справ Ван Веньбінь, описуючи навчання навколо острова як «серйозне попередження».
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