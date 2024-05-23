Літак, 40 артсистем та 1330 військових: втрати РФ за добу війни в Україні

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 497 700 (+1330) осіб,
- танків ‒ 7622 (+11) од,
- бойових броньованих машин — 14 748 (+27) од,
- артилерійських систем – 12 860 (+40) од,
- РСЗВ – 1077 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 813 (+1) од,
- літаків – 355 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 391 (+45) од,
- крилатих ракет ‒ 2209 (+1) од,
- кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17 513 (+71) од,
- спеціальної техніки ‒ 2094 (+4) од.
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