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Блінкен про удари України по території РФ: завдання союзників — постачати зброю Австрія, Албанія і Чилі підтвердили участь у Саміті миру » Літак, 40 артсистем та 1330 військових: втрати РФ за добу війни в Україні Протягом минулої доби, 22 травня, українські сили ліквідували один ворожий літак, 20 артилерійських систем та щонайменше 1330 російських солдатів Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.24 орієнтовно становлять: особового складу — близько 497 700 (+1330) осіб,

танків ‒ 7622 (+11) од,

бойових броньованих машин — 14 748 (+27) од,

артилерійських систем – 12 860 (+40) од,

РСЗВ – 1077 (+0) од,

засобів ППО ‒ 813 (+1) од,

літаків – 355 (+1) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 391 (+45) од,

крилатих ракет ‒ 2209 (+1) од,

кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17 513 (+71) од,

спеціальної техніки ‒ 2094 (+4) од.