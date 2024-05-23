Противник повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ: Сирський про наступ РФ на Харківщині

Про це Сирський написав у facebook.

За його словами, після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв на Харківщині окупанти завʼязли у вуличних боях.

«Противник повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ та зазнав дуже високих втрат в особовому складі штурмових підрозділів. Наразі ворог з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але безуспішно», — написав Сирський.

Він додав, що у районі Липців ворог також зазнав істотних втрат та перейшов до активної оборони, проводить мінування та вогневе ураження позицій наших військ.

На Купʼянському напрямку продовжуються бої у лісовому масиві на північ від міста. Складна ситуація в районі Кислівки, де ворог намагається прорвати нашу оборону та вийти до річки Оскіл.

«Інтенсивні бойові дії тривають в районі Іванівського та на підступах до Часового Яру. Ворог намагається за будь-яку ціну зачепитися за місто, використовує новітні Т-90М, БМП-3, БМД-4, які, як правило, знищуються нашими протитанковими засобами та FPV дронами ще в ході висування», — розповів Сирський.

Він підкреслив, що найбільш інтенсивні та жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог намагається прорвати оборону наших військ на вузькій ділянці фронту між населеними пунктами Старомихайлівка — Бердичі завдяки наступальним та штурмовим діям найбільш підготовлених підрозділів.

«Наступ відбувається як з використанням бронетехніки, так і в пішому порядку, нерідко — на мотоциклах та багі», — зазначив головнокомандувач ЗСУ.