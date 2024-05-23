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Збив літак – відпочинеш 5 днів: уряд затвердив додаткові відпустки військовим за знищену ворожу техніку

Відповідну постанові № 585 уряд ухвалив 21 травня.

У документі зазначено, що таку відпустку надають військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у заходах  забезпечення національної безпеки та оборони під час дії особливого періоду, заходах з відсічі та стримування збройної агресії РФ.

За кожну одиницю знищеної ворожої техніки військовослужбовцям надають відпустку такої тривалості:

  • військовий корабель – п’ять календарних днів;
  • військовий літак – п’ять календарних днів;
  • зенітно-ракетний комплекс – чотири календарних дні;
  • самохідна артилерійська установка або реактивна система залпового вогню – три календарних дні;
  • військовий вертоліт – чотири календарних дні;
  • танк – три календарних дні;
  • бойова машина десанту, бронетранспортер, командно-штабна машина, бойова машина піхоти, артилерійська система – три календарні дні;
  • інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі – два календарні дні;
  • радіолокаційні системи засобів протиповітряної оборони – чотири календарні дні;
  • засіб контрбатарейної боротьби – два календарних дні;
  • засіб радіоелектронної боротьби – два календарних дні;
  • легкі безпілотні літальні апарати малої дальності (радіус застосування до 70 кілометрів, злітна вага 20-50 кілограмів) – один календарний день;
  • середні безпілотні літальні апарати середньої дальності (радіус застосування від 70 до 300 кілометрів, злітна вага 150-500 кілограмів) – два календарні дні;
  • важкі безпілотні літальні апарати великої дальності (радіус застосування від 300 до 1500 кілометрів, злітна вага понад 500 кілограмів) – три календарні дні;
  • крилата або балістична ракета – три календарні дні;
  • комплекс дальнього візуального спостереження – чотири календарні дні;
  • засоби радіоелектронної розвідки – два календарні дні.
23 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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