Австрія, Албанія і Чилі підтвердили участь у Саміті миру Спікер палати представників Джонсон закликав дозволити Україні бити по території РФ американською зброєю » Збив літак – відпочинеш 5 днів: уряд затвердив додаткові відпустки військовим за знищену ворожу техніку Кабінет Міністрів України затвердив порядок надання додаткової відпустки військовослужбовцям за знищену військову техніку ворога Відповідну постанові № 585 уряд ухвалив 21 травня. У документі зазначено, що таку відпустку надають військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у заходах забезпечення національної безпеки та оборони під час дії особливого періоду, заходах з відсічі та стримування збройної агресії РФ. За кожну одиницю знищеної ворожої техніки військовослужбовцям надають відпустку такої тривалості: військовий корабель – п’ять календарних днів;

військовий літак – п’ять календарних днів;

зенітно-ракетний комплекс – чотири календарних дні;

самохідна артилерійська установка або реактивна система залпового вогню – три календарних дні;

військовий вертоліт – чотири календарних дні;

танк – три календарних дні;

бойова машина десанту, бронетранспортер, командно-штабна машина, бойова машина піхоти, артилерійська система – три календарні дні;

інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі – два календарні дні;

радіолокаційні системи засобів протиповітряної оборони – чотири календарні дні;

засіб контрбатарейної боротьби – два календарних дні;

засіб радіоелектронної боротьби – два календарних дні;

легкі безпілотні літальні апарати малої дальності (радіус застосування до 70 кілометрів, злітна вага 20-50 кілограмів) – один календарний день;

середні безпілотні літальні апарати середньої дальності (радіус застосування від 70 до 300 кілометрів, злітна вага 150-500 кілограмів) – два календарні дні;

важкі безпілотні літальні апарати великої дальності (радіус застосування від 300 до 1500 кілометрів, злітна вага понад 500 кілограмів) – три календарні дні;

крилата або балістична ракета – три календарні дні;

комплекс дальнього візуального спостереження – чотири календарні дні;

засоби радіоелектронної розвідки – два календарні дні.