Зеленський планує візит до Франції: проситиме НАТО збивати російські ракети над Україною − Politico

Президент Володимир Зеленський має намір у червні відвідати заходи на честь висадки союзницьких військ у Нормандії у Франції, а потім зустріч «Великої сімки» в Італії, де він проситиме партнерів збивати російські ракети над Україною, надавати більшу допомогу ЗСУ та заарештувати російські активи, пише Politico з посиланням на двох співрозмовників, знайомих з планами глави держави

«Обидва співрозмовники видання наголосили, що графік українського президента завжди може змінитися.

Але якщо все піде за планом, то Зеленський використає цю поїздку, щоб закликати до більшої військової підтримки з боку Заходу і попросити НАТО збивати російські ракети, як це зробили США і Велика Британія, коли Іран напав на Ізраїль.

Зеленський також закликатиме США та європейські країни заарештувати російські активи, щоб допомогти профінансувати оборону та подальшу реконструкцію України».

Видання відзначає, що плани Зеленського особливо примітні тим, що нещодавно він скасував закордонні поїздки, оскільки Росія розпочала масштабний наступ на Харківщині.