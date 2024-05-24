Польща та Греція закликали до Єврокомісію створити загальноєвропейську систему ППО США готують Україні новий пакет військової допомоги на $275 млн » 42 артсистеми та 1240 військових: що втратила армія РФ за добу війни в Україні Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні ще 1240 окупантів. Крім цього, Сили оборони ліквідували ще один ворожий літак Про це 24 травня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.24 орієнтовно становлять: особового складу — близько 498 940 (+1240) осіб,

танків ‒ 7635 (+13) од,

бойових броньованих машин — 14 775 (+27) од,

артилерійських систем – 12 902 (+42) од,

РСЗВ – 1080 (+3) од,

засобів ППО ‒ 813 (+0) од,

літаків – 356 (+1) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 401 (+10) од,

крилатих ракет ‒ 2209 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17 569 (+56) од,

спеціальної техніки ‒ 2101 (+7) од. Від початку минулої доби на фронті відбулося 88 бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу сягнула 20.