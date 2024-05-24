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42 артсистеми та 1240 військових: що втратила армія РФ за добу війни в Україні

Про це 24 травня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 498 940 (+1240) осіб,
  • танків ‒ 7635 (+13) од,
  • бойових броньованих машин — 14 775 (+27) од,
  • артилерійських систем – 12 902 (+42) од,
  • РСЗВ – 1080 (+3) од,
  • засобів ППО ‒ 813 (+0) од,
  • літаків – 356 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 401 (+10) од,
  • крилатих ракет ‒ 2209 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17 569 (+56) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2101 (+7) од.

Від початку минулої доби на фронті відбулося 88 бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу сягнула 20.

24 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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