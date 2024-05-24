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Актор фільмів Marvel Кріс Гемсворт отримав зірку на Голлівудській алеї слави

Про це повідомляє Daily Mail.

Австралійський актор Кріс Гемсворт разом з дружиною, іспанською акторкою Ельзою Патакі та трьома дітьми 23 травня відвідав урочисте відкриття іменної зірки на Голлівудській алеї слави. Ця зірка відзначила вагомий внесок актора в кіно.

Сертифікат про отримання відзнаки, позуючи для фотографів, тримав один з синів-близнюків Кріса.

Фото: GettyImages

Голлівудська алея слави — це всесвітньо визнана тротуарна атракція у  Лос-Анджелесі, на якій вмонтовані зірки з іменами знаменитостей, яких відзначають за їхні досягнення в індустрії розваг. На цій алеї розміщують зірки не лише американських акторів. Так, іменними зірками були відзначені й інші актори Австралії та Нової Зеландії — Ніколь Кідман, Ерік Бана, Рассел Кроу, Кейт Бланшетт і Саймон Бейкер.

24 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, США, Шоу-бизнес

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