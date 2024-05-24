Європейський Союз затвердив реформований Шенгенський кодекс про кордони На Харківському напрямку росіяни тричі намагалися штурмувати позиції ЗСУ, йдуть бої у Глибокому та Вовчанську » Актор фільмів Marvel Кріс Гемсворт отримав зірку на Голлівудській алеї слави Австралійський актор Кріс Гемсворт, найбільш відомий роллю Тора у супергеройських фільмах Marvel, тепер має свою зірку на алеї слави в Лос-Анджелесі за досягнення в кіноіндустрії Про це повідомляє Daily Mail. Австралійський актор Кріс Гемсворт разом з дружиною, іспанською акторкою Ельзою Патакі та трьома дітьми 23 травня відвідав урочисте відкриття іменної зірки на Голлівудській алеї слави. Ця зірка відзначила вагомий внесок актора в кіно. Сертифікат про отримання відзнаки, позуючи для фотографів, тримав один з синів-близнюків Кріса. Фото: GettyImages Голлівудська алея слави — це всесвітньо визнана тротуарна атракція у Лос-Анджелесі, на якій вмонтовані зірки з іменами знаменитостей, яких відзначають за їхні досягнення в індустрії розваг. На цій алеї розміщують зірки не лише американських акторів. Так, іменними зірками були відзначені й інші актори Австралії та Нової Зеландії — Ніколь Кідман, Ерік Бана, Рассел Кроу, Кейт Бланшетт і Саймон Бейкер.