Близько мільйона людей оновили свої дані через «Резерв+»

Про це він сказав в етері телеканалу «Еспресо».

«Є три можливості оновити свої дані — це ТЦК, ЦНАП та «Резерв+». Нагадаю, що в травні цього року мобілізація не починалася, вона продовжується, адже продовжується агресія РФ. Тобто потрібно підкріплення на лінії бойового зіткнення. Потрібні люди, які будуть стримувати ворога. Наразі застосунок «Резерв+» став найбільш популярним», — пояснив Лазуткін.

За словами речника Міністерства оборони України, близько мільйона людей оновили свої дані саме через «Резерв+».

«Близько 11 тис. українців зробили це за межами нашої країни в Польщі, Німеччини, Чехії та Канаді. Також близько 120 тис. військовозобов’язаних жінок уточнили свої дані через застосунок «Резерв+». 145 тис. людей, які заброньовані або мають відстрочку, також виконали норму закону. Вочевидь, саме через застосунок «Резерв+» українці мають бажання оновлювати свої дані. В перші дні у застосунку були певні збої через перевантаження серверів, наразі все працює», — наголосив Лазуткін.