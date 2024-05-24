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Макрон: Путін досі не готовий до миру

Глава Росії Володимир Путін на третьому році повномасштабної війни все ще не готовий до миру, переконаний президент Франції Емманюель Макрон —  CNBC

«Для всіх у світі все зрозуміло. Це він вирішив розпочати цю війну, і він не готовий до миру».

Макрон нагадав, що Путін відмовився від його пропозиції запровадити перемир’я на час Олімпійських ігор.

Президент Франції зазначив, що «олімпійське перемир’я» – це традиція, і було б «дуже важливо використати це вікно протягом одного місяця», водночас він наголосив, що перемир’я не є для нього фіналом.

«Сталий мир – це фінал», – підсумував Макрон.

24 мая, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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