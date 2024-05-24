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Мужчина в Англии арестован за содействие российской разведке

Жителю города Харлоу в восточной Англии предъявлены обвинения в содействии российской разведке.

64-летний Хауард Майкл Филлипс был арестован контртеррористической полицией в центре Лондона. В четверг во второй половине дня он предстанет перед Вестминстерским магистратским судом, сообщает Столичная полиция, в чью зону ответственности входит большая часть Лондона.

Также в рамках этого дела полиция провела обыски по двум адресам в Хартфордшире и Эссексе.

Лондонская полиция сообщила, что более широкой угрозы обществу в рамках этого дела не предполагается. Также этот арест не связан с другими расследованиями и обвинениями, предъявленными согласно принятому в 2023 году Закону о национальной безопасности.

Филлипс был арестован в соответствии с положением этого закона, позволяющим полиции задерживать людей без ордера, если у нее есть «разумные» основания подозревать их в том, что они участвуют в «деятельности, связанной с угрозой со стороны иностранной державы».

Полиция не раскрыла подробности действий Филлипса. Обвинение относится к действиям, которые оказывают «материальное содействие иностранной разведывательной службе в ведении деятельности, связанной с Соединенным Королевством».

24 мая, 2024 | Category: Мир, Новости, Россия

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