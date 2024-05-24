На Харківському напрямку росіяни тричі намагалися штурмувати позиції ЗСУ, йдуть бої у Глибокому та Вовчанську

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Протягом доби відбулося 113 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, минулої доби ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням 13 ракет, 57 авіаударів із застосуванням 97 КАБів, понад 987 ударів дронами-камікадзе, з яких fpv – 978. Також окупанти здійснили понад чотири тисячі обстрілів з різних видів озброєння, в тому числі 147 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Сили оборони України продовжують зосереджувати основні зусилля в Таврійському, Донецькому і Слобожанському операційних районах з метою зриву планів окупантів щодо просування у Донецькій, Луганській та частині Харківської областей. Українські воїни впевнено утримують позиції та завдяки вмілим діям нищать загарбника, подекуди контратакують.