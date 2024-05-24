Японія запровадила санкції проти Росії за купівлю зброї з КНДР Польща та Греція закликали до Єврокомісію створити загальноєвропейську систему ППО » Перша група українських пілотів закінчила навчання в США Перша група українських пілотів закінчила навчання на літаках F-16 на військовій базі в Арізоні у США — речник Повітряних сил Національної гвардії США Ерін Ханніган, Politico Пілоти проходили підготовку на 162-й військово-повітряній базі Національної гвардії в Тусоні. Кількість пілотів та точну дату випуску не повідомляється «з міркувань їхньої безпеки». Як пише Politico, з посиланням на слова людини, обізнаної з їхніми пересуваннями, пілоти зараз прямують до Європи для проходження додаткової підготовки. Україна має отримати понад 60 винищувачів F-16 з Норвегії, Данії, Нідерландів та Бельгії.