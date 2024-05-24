Перша група українських пілотів закінчила навчання в США

Перша група українських пілотів закінчила навчання на літаках F-16 на військовій базі в Арізоні у США — речник Повітряних сил Національної гвардії США Ерін Ханніган, Politico
Пілоти проходили підготовку на 162-й військово-повітряній базі Національної гвардії в Тусоні. Кількість пілотів та точну дату випуску не повідомляється «з міркувань їхньої безпеки».
Як пише Politico, з посиланням на слова людини, обізнаної з їхніми пересуваннями, пілоти зараз прямують до Європи для проходження додаткової підготовки.
Україна має отримати понад 60 винищувачів F-16 з Норвегії, Данії, Нідерландів та Бельгії.
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