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Перша група українських пілотів закінчила навчання в США

Перша група українських пілотів закінчила навчання на літаках F-16 на військовій базі в Арізоні у США —  речник Повітряних сил Національної гвардії США Ерін Ханніган, Politico

 Пілоти проходили підготовку на 162-й військово-повітряній базі Національної гвардії в Тусоні. Кількість пілотів та точну дату випуску не повідомляється «з міркувань їхньої безпеки».

Як пише Politico, з посиланням на слова людини, обізнаної з їхніми пересуваннями, пілоти зараз прямують до Європи для проходження додаткової підготовки.

Україна має отримати понад 60 винищувачів F-16 з Норвегії, Данії, Нідерландів та Бельгії.

24 мая, 2024 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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