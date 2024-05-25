Через агресію РФ понад 2 тисячі дітей в Україні вважаються зниклими безвісти

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець.

«Цей день має на меті привернути увагу суспільства до цієї проблематики та до правил, які допоможуть запобігти зникненню дітей», — заявив омбудсмен.

За його словами, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну для нашої держави ця тема стала гострішою — незаконні депортації, викрадення дітей росіянами, хаос, що коїться на тимчасово окупованих територіях.

«Все це тільки посилює проблему та збільшує кількість зниклих безвісти дітей. На сьогодні 2021 дитина вважається зниклою внаслідок війни Росії проти України», — додав Лубінець.