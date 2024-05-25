Офіційна вартість долара вперше перевищила 40 грн

Про це йдеться на сайті НБУ.

Вартість долара в розмірі 40,11 грн встановлена на понеділок, 27 травня.

Це на 19 копійок дорожче курсу долара на 24 травня, який було визначено на рівні 39,92 грн.

За час повномасштабного вторгнення РФ долар здорожчав на 11,13 грн — з 28,98 грн/$ (станом на 23 лютого 2022 року).

Офіційний курс євро на 27 травня визначено на рівні 43,49 грн, а злотого — на рівні 10,21 грн.

Національний банк України від 3 жовтня 2023 року ухвалив рішення про зміну валютного режиму — використовувати для встановлення офіційного курсу гривні курс міжбанківського валютного ринку, тобто, зробити курс гривні не фіксованим, а «керовано-гнучким».

У травні 2024 року Нацбанк впровадив найбільший пакет лібералізації валютних обмежень для бізнесу, покликаний сприяти відновленню економіки та припливу інвестицій.