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Світовий банк оголосив про готовність керувати фондом для допомоги Україні

Про це повідомляє DW.

«Якщо вони (Велика сімка. — ред.) вирішать надати нам гроші, чи буду я готовий? Так, — наголосив він. — Я міг би керувати фондом такого типу».

Банга зауважив, що Світовий банк має великий досвід управління подібними невійськовими донорськими фондами. За його словами, він вже керував фондом для допомоги Афганістану, і може «відтворити» цей досвід для надання позики Україні.

Однак, як стверджує Банга, з таким проханням до нього поки що не зверталися ані міністерство фінансів США, ані уряди країн G7. Також він заявив, що не бере участі в дискусіях Великої сімки щодо фінансування України.

25 мая, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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