 
«  
  »

В ISW пояснили, навіщо Росії припинення вогню

Росія використає будь-яке припинення вогню для підготовки до майбутніх наступальних операцій в Україні — Інститут вивчення війни (ISW)

Військові аналітики підкреслили, що військова інтервенція Росії в Криму і на Донбасі в 2014 році порушила численні міжнародні зобов’язання Росії щодо поваги до суверенітету і територіальної цілісності України, включаючи визнання Росією України як незалежної держави в 1991 році і Будапештський меморандум 1994 року, в якому Росія конкретно зобов’язалася не підривати суверенітет і територіальну цілісність України.

Немає жодних підстав вважати, що Кремль поважатиме будь-яку нову угоду, що зобов’язує Росію не порушувати суверенітет і територіальну цілісність України. Припинення вогню надало б Росії можливість відновити деградовані сили, відволікти людські ресурси на широкомасштабну експансію і реформи замість того, щоб вести бойові дії в Україні, і дозволило б Росії продовжити мобілізацію своєї оборонно-промислової бази без обмежень, пов’язаних з нагальними оперативними потребами в Україні.

Росія могла б використати припинення вогню для підготовки сил, більш придатних для проведення наступної серії наступальних операцій з метою зміни режиму, демілітаризації і завоювання України. Припинення вогню, безумовно, надало б Україні власні можливості для вирішення питань формування збройних сил і розвитку оборонної промисловості, але Кремль, можливо, небезпідставно очікує, що заморожений фронт зробить підтримку України менш нагальною і важливою для Заходу і дозволить Росії випередити Україну в підготовці до відновлення бойових дій.

25 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  