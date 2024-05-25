Зеленський каже, що перед повномасштабним вторгненням просив США та ЄС впровадити санкції проти РФ

Про це він розповів в інтерв’ю казахському агентству «Власть».

За словами президента, до моменту російського вторгнення він просив президента США Джо Байдена та Європейський Союз запровадити санкції проти Кремля, російського диктатора Володимира Путіна, його оточення, енергетики Росії.

«Щоб він знав, що буде боляче. Щоб їхні люди знали, що буде дуже економічно. Але ніхто нас не чув. Усі сказали, що ні: спочатку крок (мають зробити, — ред.) росіяни, а потім ми зробимо відповідні кроки. І що зрештою? У результаті великі людські втрати, непоправні. І мені здається, що це катастрофа», — підкреслив Зеленський.

Зеленський наголосив, що на початку повномасштабного вторгнення Україна була сама.

«Потім ми домовилися з партнерами: десь санкції (були запущені, — ред.), десь зброю (нам надали, — ред.) і таке інше. Хіба треба ще комусь пробувати випробовувати долю: а от, можливо, до нас Путін ставиться по-іншому? А може, треба всім робити так, щоб він думав про своє виживання та про свою безпеку? Щоб росіяни думали про те, як їм не втратити незалежність своєї країни, не погрожуючи просто показати, який світ об’єднаний, який він сильний? Мені здається, це завдання», — наголосив він.