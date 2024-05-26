Зеленський: Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону Кулеба після атаки на «Епіцентр»: У партнерів України є два способи запобігти таким ударам » 24 артсистеми і понад 1100 окупантів: що втратила армія РФ за добу війни в Україні Протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони відмінусували ще 1110 російських окупантів та десятки одиниць ворожої техніки Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.24 орієнтовно становлять: особового складу — близько 501 190 (+1110) осіб,

танків ‒ 7662 (+12) од,

бойових броньованих машин — 14 803 (+17) од,

артилерійських систем – 12 953 (+24) од,

РСЗВ – 1083 (+1) од,

засобів ППО ‒ 814 (+0) од,

літаків – 357 (+1) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 425 (+11) од,

крилатих ракет ‒ 2209 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17 639 (+31) од,

спеціальної техніки ‒ 2111 (+7) од.