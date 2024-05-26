24 артсистеми і понад 1100 окупантів: що втратила армія РФ за добу війни в Україні

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 501 190 (+1110) осіб,
- танків ‒ 7662 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 14 803 (+17) од,
- артилерійських систем – 12 953 (+24) од,
- РСЗВ – 1083 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 814 (+0) од,
- літаків – 357 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 425 (+11) од,
- крилатих ракет ‒ 2209 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17 639 (+31) од,
- спеціальної техніки ‒ 2111 (+7) од.
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