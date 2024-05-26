Кулеба після атаки на «Епіцентр»: У партнерів України є два способи запобігти таким ударам

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що посилення української ППО і дозвіл на завдання ударів по військових цілях в РФ є найкращим способом запобігти російським атакам — Кулеба в соцмережі Х після удару РФ по «Епіцентру» в Харкові, пише «Європейська правда»

За словами міністра, російський правитель Володимир Путін може поширювати будь-яку брехню, але його дії говорять самі за себе.

«У партнерів України є два способи запобігти таким ударам. Перший: більше Patriot та інших систем протиповітряної оборони для України. Другий: Україна має збивати російські військові літаки до того, як вони скинуть бомби на Харків та інші міста і населені пункти.

Надайте Україні додаткові засоби протиповітряної оборони і підтримайте українські удари по військових цілях в Росії. Дійте негайно».