Росіяни поцілили КАБами в «Епіцентр» у Харкові: підтверджено загибель 13 людей

Про це розповів депутат Харківської міської ради Артем Ревчук в етері Еспресо.

«Учора був дуже трагічний день, тільки учора ми згадували про жертв трагедії типографії, я думав, цинічніше нікуди, просто слів немає, а тут вже вчора о 16:00 ворог завдав двома КАБами удар по Епіцентру, де знаходилась сотні людей. Це був вихідний день, коли люди, мабуть, заїхали купити собі щось, щоб відремонтувати пошкодження. На ранок було відомо, що 12 людей вже ідентифікували й за два удари 68 поранених — це удар від Епіцентру й по центру міста», — сказав Ревчук.

Також депутат міськради припускає, що ворог веде прицільну розвідку перед тим, як завдати удару.

«Однозначно літають безпілотники по Харківській області, там невеликий розмах крил і літають на висоті декількох кілометрів, здається SuperCam. Його не можуть збити на такій висоті, він як корегує, так і робить розвідку. Також у місті, на жаль, є кроти, які здають, це ж бачите, вже понад тиждень триває удар безпосередньо по скупченню людей, те, що я бачу», — наголосив він.

Станом на ранок 26 травня мер Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 43 людей.