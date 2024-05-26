Столтенберг закликав НАТО дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях у Росії

Про це він заявив в інтерв’ю The Economist.

«Настав час для союзників розглянути питання про те, чи варто їм зняти деякі обмеження, що вони наклали на використання зброї, яку надали Україні. Особливо зараз, коли значна частина бойових дій відбувається в Харкові, недалеко від кордону, відмова Україні в можливості використовувати цю зброю проти законних військових цілей на російській території дуже ускладнює для неї захист», — сказав Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, що Україна має право на захист, який включає також удари по цілях на російській території. Водночас він заявив, що визнає ризик ескалації, втім, вважає, що постачання зброї та військові дії — це різні речі. На його думку, основним завданням є «не допустити перетворення цієї війни на повноцінну війну між Росією і НАТО в Європі».