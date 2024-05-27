Польща і країни Балтії готові ввести війська в Україну — Spiegel Посла Франції на Шрі-Ланці знайшли мертвим » Ракети до Patriot і танки Leopard: ЗМІ повідомили про допомогу Україні від Іспанії Іспанія готується відправити Україні ракети до систем протиповітряної оборони Patriot і 19 танків Leopard 2A4 у рамках оголошеного раніше пакета допомоги — El Pais За словами співрозмовників видання, пакет включатиме десяток ракет Patriot, 19 вживаних танків Leopard 2A4 німецького виробництва, а також інше озброєння іспанського виробництва, зокрема, засоби боротьби з безпілотниками і боєприпаси. Загальна вартість пакета складатиме $1,23 млрд − її затвердили минулого місяця, але тоді повідомляли, яке озброєння увійде до пакета. Речники іспанського прем’єра Педро Санчеса відмовилися коментувати повідомлення El Pais. Повідомляється, що про нові постачання зброї оголосять під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Мадрида в понеділок.