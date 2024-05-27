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РФ від початку року скинула на Україну майже 10 тис. КАБів

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

«Тільки з початку року ворог скинув на нашу землю майже 10 000 КАБів», — поінформував він.

Також очільник українського Міноборони наголосив на потребі держави в сучасних системах протиповітряної оборони й авіації.

«Ворожий удар по будівельному гіпермаркету міста-героя Харкова, здійснений у суботу посеред білого дня, коли там могли перебувати сотні людей, — це ніщо інше, як черговий акт геноциду українського народу путінським режимом. Це свідоме вбивство мирного населення», — заявив міністр.

27 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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