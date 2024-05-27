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Український БПЛА атакував РЛС у Росії на відстані понад 1800 км США “глибоко стурбовані” через військові навчання Китаю поблизу Тайваню » Сили оборони за добу ліквідували 9 танків, 28 артсистем і понад 1100 військових армії РФ Протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони відмінусували ще 1150 російських окупантів та десятки одиниць ворожої техніки Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.24 орієнтовно становлять: особового складу — близько 502 340 (+1150) осіб,

танків ‒ 7671 (+9) од,

бойових броньованих машин — 14 818 (+15) од,

артилерійських систем – 12 981 (+28) од,

РСЗВ – 1084 (+1) од,

засобів ППО ‒ 815 (+1) од,

літаків – 357 (+1) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 467 (+42) од,

крилатих ракет ‒ 2221 (+12) од,

кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17 694 (+55) од,

спеціальної техніки ‒ 2118 (+7) од.