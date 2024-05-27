США “глибоко стурбовані” через військові навчання Китаю поблизу Тайваню

Державний департамент США висловив стурбованість з приводу військових навчань Китаю поблизу Тайваню.

“Сполучені Штати глибоко стурбовані спільними військовими навчаннями Китайської народної республіки у Тайванській протоці та навколо Тайваню. Ми уважно стежимо за діяльністю КНР і координуємо дії з союзниками та партнерами щодо нашої спільної стурбованості”, — мовиться у заяві Державного департаменту США від 25 травня.

США “рішуче закликають” Китай до стриманості, мовиться у заяві.

“Використання нормального, рутинного та демократичного переходу, щоб виправдати військові провокації, створює ризик ескалації та розмиває давні норми, які протягом десятиліть підтримували мир і стабільність у Тайванській протоці. Це має вирішальне значення для регіональної та глобальної безпеки та процвітання, та викликає міжнародне занепокоєння”, — заявили у зовнішньополітичному відомстві США.

Як повідомляв Голос Америки, 24 травня Китай попередив про можливість військових дій проти Тайваню. Заява прозвучала в час, коли Китай проводить військові навчання навколо самоврядного демократичного острова, під час яких китайські війська відпрацьовують “захоплення влади” на Тайвані.

Тим часом новообраний президент Тайваню у своїй промові 23 травня сказав, що “стоятиме на передовій”, щоб захистити Тайвань, не згадуючи прямо про навчання КНР.

За повідомленнями Міністерства оборони Тайваню, на ранок п’ятниці було зафіксовано 49 китайських військових літаків, 19 кораблів військово-морських сил і сім кораблів берегової охорони. 28 літаків перетнули серединну лінію протоки. Мінімальна відстань, на яку китайський літак наблизився до узбережжя Тайваню, становила 74 км.

США не мають офіційних дипломатичних відносин з Тайванем, адже Сполучені Штати визнають Китай, який відмовляється від дипломатичних відносин з країнами, які визнали Тайвань. Водночас США залишаються ключовим міжнародним партнером та військовим союзником цієї острівної країни.