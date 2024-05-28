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Армія РФ за добу втратила в Україні 21 танк, 48 артсистем і понад 1400 військових

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 28.05.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 503 800 (+1460) осіб,
  • танків ‒ 7692 (+21) од,
  • бойових броньованих машин — 14 858 (+40) од,
  • артилерійських систем – 13 029  (+48) од,
  • РСЗВ – 1085 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 815 (+1) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 482 (+15) од,
  • крилатих ракет ‒ 2221 (+12) од,
  • кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17 740 (+46) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2122 (+4) од.
28 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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