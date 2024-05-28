Армія РФ за добу втратила в Україні 21 танк, 48 артсистем і понад 1400 військових

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 503 800 (+1460) осіб,
- танків ‒ 7692 (+21) од,
- бойових броньованих машин — 14 858 (+40) од,
- артилерійських систем – 13 029 (+48) од,
- РСЗВ – 1085 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 815 (+1) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 482 (+15) од,
- крилатих ракет ‒ 2221 (+12) од,
- кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17 740 (+46) од,
- спеціальної техніки ‒ 2122 (+4) од.
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