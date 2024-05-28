Міністр оборони закликав сусідні країни закрити небо над західними областями України Китай ще не визначився, чи відправлятиме делегацію на Саміт миру у Швейцарії » Армія РФ за добу втратила в Україні 21 танк, 48 артсистем і понад 1400 військових За минулу добу на російсько-українському фронті Сили оборони відмінусували ще десятки одиниць техніки російських окупантів та 1460 військових армії РФ Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.24 орієнтовно становлять: особового складу — близько 503 800 (+1460) осіб,

танків ‒ 7692 (+21) од,

бойових броньованих машин — 14 858 (+40) од,

артилерійських систем – 13 029 (+48) од,

РСЗВ – 1085 (+1) од,

засобів ППО ‒ 815 (+1) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 482 (+15) од,

крилатих ракет ‒ 2221 (+12) од,

кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17 740 (+46) од,

спеціальної техніки ‒ 2122 (+4) од.