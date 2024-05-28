Бельгія поставить Києву 30 винищувачів F-16 до 2028 року

Про це вона сказала в ефірі RTL.

За словами міністерки, перші літаки мають бути поставлені вже «до кінця року».

Лахбіб зазначила, що це зобов’язання офіційно оформлено в угоді про гарантії безпеки, яку сьогодні підписали Україна і Бельгія під час візиту президента Володимира Зеленського.

Як пише видання, міноборони Бельгії також передаватиме боєприпаси зі своїх запасів для оснащення F-16 для України.

За словами бельгійської голови МЗС, ця підтримка Києва необхідна для того, щоб зупинити російського диктатора Володимира Путіна, сповненого рішучості відсунути кордони європейських країн і забезпечити безпеку Бельгії.

Водночас прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що Україна зможе використовувати передані його країною винищувачі F-16 та іншу зброю тільки на своїй території. За його словами, така умова країни вказана в угоді.

Він також наголосив, що його країна зробить все можливе, щоб надати кілька літаків з 30 обіцях до 2028 року уже цьогоріч.

«Це може бути хорошим внеском до допомоги інших країн, які також надають F-16 цього року. Це дуже важливий сигнал, щоб чітко заявити — Україна буде мати повноцінну повітряну можливість з цих винищувачів цього року і в наступні роки. Наша мета — надати такі спроможності, самі літаки, але також навчання та обслуговування», — підкреслив Кроо.