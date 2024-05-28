Білорусь та РФ розпочали спільні навчання ППО та авіації

Про це інформує білоруське міноборони.

Вказано, що спільні навчання відбуватимуться задля вдосконалення єдиної регіональної системи ППО РФ та Білорусі і «в інтересах підвищення взаємодії та вишколу органів управління і льотного складу». Навчання пройдуть під керівництвом командувача військово-повітряними силами та військами протиповітряної оборони Білорусі.

«До навчання залучаться авіаційні військові частини, підрозділи зенітних ракетних і радіотехнічних військ Збройних Сил Білорусі, екіпажі розвідувальної, винищувальної та армійської авіації ВКС ЗС РФ. Під час навчання будуть відпрацьовані питання управління різнорідними силами авіації, а також організації взаємодії під час виконання ними навчально-бойових завдань», — йдеться у повідомленні.

У міноборони Білорусі додають, що основні зусилля під час навчань спрямують на підготовку до прикриття державних і військових об’єктів від ударів засобів повітряного нападу. Також військові відпрацьовуватимуть «низку питань в інтересах прикриття підрозділів сухопутних військ».