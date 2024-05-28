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Франція направить інструкторів для підготовки українських військових, – Сирський

Про це 27 травня повідомив Олександр Сирський.

«Радо вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців. Мною вже підписані документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом», — написав генерал.

Він висловив сподівання, що інші країни наслідують приклад Франції й доєднаються до проєкту.

«Подякував пану міністру за дружню підтримку французького народу та військову й економічну допомогу Україні задля відбиття російської військової агресії», — резюмував Сирський.

28 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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