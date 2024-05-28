ЄС майже нездатний протистояти пропаганді, яку РФ поширює через Telegram, — Bloomberg Білорусь та РФ розпочали спільні навчання ППО та авіації » Іран поставив Росії новітні керовані авіабомби Qaem-5 БЕЗПІЛОТНИК QODS MOHAJER-6, ЯКИЙ НЕСЕ КЕРОВАНІ АВІАБОМБИ QAEM-5, ФОТО: BILD Іран вперше поставив Росії новітні авіабомби для ударів по Україні. Джерело: Bild з посиланням на експерта з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке Деталі: В Курській області напередодні розбився важкий іранський безпілотник Qods Mohajer-6. Він ніс на борту новітні іранські керовані авіабомби Qaem-5 («Каїм-5»). У самому Ірані їх поставили на озброєння тільки 2019 року. Очевидно, дрон мав атакувати Сумську область, але з невідомої причини впав. Раніше ЗС РФ не застосовували високоточні «Каїм-5» в Україні. За словами Рьопке, їхнє використання свідчить про «новий рівень» військового співробітництва Тегерана і Москви.