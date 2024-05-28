Іран поставив Росії новітні керовані авіабомби Qaem-5

Іран вперше поставив Росії новітні авіабомби для ударів по Україні.
Джерело: Bild з посиланням на експерта з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке
Деталі: В Курській області напередодні розбився важкий іранський безпілотник Qods Mohajer-6.
Він ніс на борту новітні іранські керовані авіабомби Qaem-5 («Каїм-5»). У самому Ірані їх поставили на озброєння тільки 2019 року. Очевидно, дрон мав атакувати Сумську область, але з невідомої причини впав.
Раніше ЗС РФ не застосовували високоточні «Каїм-5» в Україні. За словами Рьопке, їхнє використання свідчить про «новий рівень» військового співробітництва Тегерана і Москви.
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