Китай ще не визначився, чи відправлятиме делегацію на Саміт миру у Швейцарії

Про це на брифінгу 27 травня сказала речниця міністерства Мао Нін, передає «Радіо Свобода«.

«Я зараз не маю, чим поділитися щодо цього», – заявила дипломатка.

При цьому вона зазначила, що Китай підтримає будь-яку конференцію, яку визнає Росія.

«Ми заохочуємо та підтримуємо всі зусилля, які сприяють мирному розв’язанню кризи, і підтримуємо своєчасне проведення міжнародної мирної конференції, визнаної як Росією, так і Україною, за рівноправної участі всіх сторін, а також справедливого обговорення всіх мирних планів», – сказала речниця.

За її словами, Пекін готовий співпрацювати з міжнародною спільнотою щодо політичного врегулювання «кризи в Україні».

Нагадаємо, що Швейцарія запросила понад 160 делегацій з усього світу приєднатися до Саміту миру, який відбудеться 15-16 червня 2024 року на курорті Бюргеншток.