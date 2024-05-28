 
«  
  »

Міністр оборони закликав сусідні країни закрити небо над західними областями України

Про це йдеться на його сторінці у facebook, передає «Еспресо.Захід». 

Міністр наголосив, що Україні треба більше далекобійних можливостей та більше рішучості партнерів, щоб захистити цивільних і землі від терористичних атак. Про це Умєров зазначив у своєму онлайн-зверненні до учасників сесії Парламентської асамблеї НАТО, яка відбулась 27 травня у столиці Болгарії Софії.

«Росія намагається знищити все, що не може захопити, продовжує вбивати і тероризувати мирне населення, невинних людей. Аби припинити це, закликав надати нам дозвіл використовувати західну зброю на більшу відстань», – підкреслює він.

Умєров звернувся до країн-членів НАТО, щоб ті закрили небо над західними регіонами України зі своєї території

Умєров додав, що російські атаки на енергетичні об’єкти несуть загрозу і для сусідніх країн. Тому він звернувся до країн-членів НАТО, які не можуть надати свої системи ППО, щоб закрити небо над західними регіонами зі своєї території.

28 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  