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Міноборони поки не планує розсилати повістки через додаток «Резерв+»

У Міністерстві оборони України кажуть, що не планують розсилати повістки через мобільний застосунок «Резерв+» — заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі національного телемарфону, цитує «Армія Inform»

Пряма мова: «Наразі робота над таким функціоналом не ведеться. Тому що немає законодавчого рішення на будь-якому рівні. Тому повістки через застосунок «Резерв+» не розсилаються. І поки що не плануються».

28 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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