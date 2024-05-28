Міноборони поки не планує розсилати повістки через додаток «Резерв+»

У Міністерстві оборони України кажуть, що не планують розсилати повістки через мобільний застосунок «Резерв+» — заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі національного телемарфону, цитує «Армія Inform»

Пряма мова: «Наразі робота над таким функціоналом не ведеться. Тому що немає законодавчого рішення на будь-якому рівні. Тому повістки через застосунок «Резерв+» не розсилаються. І поки що не плануються».