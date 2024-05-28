Удар РФ по Епіцентру в Харкові: знайшли останки 18 загиблого

Про знайдені останки ще однієї жертви повідомив о 17:25 у вівторок, 28 травня, міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Щойно знайдено останки 18 загиблого в гіпермаркеті «Епіцентр», — написав він.

Як зазначив дещо раніше в ефірі Еспресо речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, встановлення кількості загиблих ще триває. Утім, за його словами, наразі немає підстав вважати, що загинуло більш ніж 18 людей.

«Станом на зараз маємо 17 тіл загиблих. 16 тіл із цієї кількості було ідентифіковано. Наразі одна людина не встановлена, оскільки ще тривають експертизи ДНК. На місці триває пошук тіл загиблих, оскільки це дуже велика територія і була масштабна пожежа. Передивляюся кожну обгорілу частину, чи це не є фрагментом тіла. Наразі немає підстав вважати, що була кількість більше, ніж 18 загиблих. Співробітники ДСНС, слідчі, криміналісти, прокурори працюють над встановленням точної кількості загиблих», — зазначив він.

Речник прокуратури розповів, що прокуратура спільно з поліцією досліджують ще декілька фрагментів тіл, аби встановити чи це останки когось із тих, кого вже виявили, чи фрагменти тіла 18-ї людини.

«На момент розбору завалів виявили й ідентифікували 13 тіл і ще було 5 заяв від родичів, що люди перебували в магазині та зникли безвісти. Відповідно ,ми орієнтуємося на цифру 18 людей, але не виключаємо, що людей могло бути більше», — додав він.

Раніше про перебіг пошукових робіт повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Близько 50% завалів гіпермаркету вже розібрано. Станом на зараз маємо інформацію про 17 загиблих. Роботи продовжуються», — розповів він в обід 28 травня.

Такі самі дані оприлюднили увечері 27 травня рятувальники.

За інформацією Харківської обласної прокуратури, із 17 загиблих впізнано 16 жертв. 12 із них — це працівники гіпермаркету, четверо — відвідувачі. Безвісти зниклими залишаються 2 людини. Поранених, за останніми даними — 50 людей.

Сьогодні поліція ідентифікувала тіло чоловіка, який загинув під час російського удару по «Епіцентру» 25 травня, за ДНК його восьмирічного сина.

Удень 27 травня очільник ОВА повідомляв про 18 загиблих і 48 поранених людей. Безвісти зниклими залишаються 5 людей», — написав він. Натомість у ДСНС заявляли, що кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по будівельному гіпермаркету зросла до 49, а загинуло 16 людей.

Раніше у МВС повідомили, що правоохоронцям вдалося ідентифікувати 14 тіл людей, які виявили на місці удару.

«Особи двох чоловіків були встановлені одразу після обстрілу, ще 12 — за допомогою тесту ДНК ANDE. Троє тіл поки не ідентифіковані», — йдеться у повідомленні. Водночас ще четверо людей вважаються зниклими безвісти.

Уранці 27 травня речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в ефірі «Радіо Свобода» заявляв, що загиблих може бути щонайменше 18.

«Станом на зараз імовірними жертвами є щонайменше близько 18 осіб. Це 11 тіл які вже знайшли й сім заяв (від родичів — ред.), де залишається незрозумілою доля людей. Огляд триває, по цифрах (кількості загиблих — ред.) ми приблизно розуміємо, і ми розуміємо місцеположення людей, які загинули, оскільки у нас є відео з камер відеоспостереження. Ми зараз працюємо, шукаємо ці тіла. Якихось невирішених проблем чи проблем, які неможливо вирішити, немає. Але теоретична загроза, що ми когось не зможемо знайти, реальна», – сказав Чубенко.

Речник прокуратури також пояснив, що пожежа сильно пошкодила тіла загиблих, тому встановити їхні особи складно. За його словами, за нормальних умов на ідентифікацію за зразками ДНК потрібно кілька годин.

«Якщо це тіло загиблої особи, яке не має пошкоджень, воно не обгоріло, то за допомогою мобільної ДНК-лабораторії, експрес-тестів, можна це зробити за декілька годин. В ситуаціях, коли відбирається ДНК-матеріал у загиблої особи, яка перебувала в епіцентрі пожежі, тоді дуже складно відібрати сам матеріал для порівняння. Відбирання здійснюється в нормальних умовах зі шкіри, з волосся, зі слини. У ситуаціях, коли тіло обгоріло, то хоча б із кісток або внутрішніх фрагментів, які пожежею не були знищені, намагаються відібрати. Не завжди ці зразки бувають якісними, тому є і повторні відбори, і повторні дослідження ДНК, і це ускладнює процес ідентифікації», — пояснив Чубенко.