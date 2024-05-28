Зеленський: Путін аплодуватиме стоячи, якщо Байден проігнорує Саміт миру

Президент Володимир Зеленський вважає, що президент США Джо Байден має приїхати на Саміт миру в Швейцарії — «Європейська правда» з посиланням на слова Зеленського під час пресконференції в Брюсселі

Глава держави зазначив, що дуже хотів би, аби на саміті у Швейцарії особисто був присутній президент Байден.

«Я знаю, що Америка підтримує саміт, але ми з вами не знаємо, на якому рівні. Я вважаю, що це не дуже сильне рішення, при всій повазі до кожної людини у Сполучених Штатах Америки», – сказав Зеленський.

Він додав, що зараз буде Саміт миру, який організовує весь світ, «а потім буде щось, що спробує зробити Росія».

«Я вважаю, що президент Байден потрібен Саміту миру, потрібен іншим лідерам, які дивляться на реакцію Сполучених Штатів Америки. Неприсутність його – цьому тільки буде аплодувати Путін, особисто аплодувати Путін, при чому стоячи», – додав Володимир Зеленський.