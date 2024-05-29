Боррель висловився щодо ударів західною зброєю по території РФ

Про це Боррель сказав перед засіданням міністрів оборони Євросоюзу, передає Укрінформ.

«Згідно з законами війни, це цілком можливо і немає жодних протиріч у тому, щоб воювати проти того, хто воює проти вас зі своєї території», — сказав Боррель.

Високий представник ЄС також висловив думку, що в питанні ударів України по РФ потрібно «знайти баланс».

«Я впевнений, що дехто обговорюватиме ризик ескалації. Але потрібно збалансувати ризик ескалації та потребу українців захищатися. Бо якщо ти не можеш зайти туди, звідки йдуть атаки, ти абсолютно в асиметричній ситуації. І це стає дедалі більш вирішальним, тому що удари по Києву відбуватимуться з російської території», — сказав Боррель.

Очільник європейської дипломатії зазначив, що деякі країни вже почали ухвалювати рішення про дозвіл Україні бити наданою ними зброєю по цілях на території РФ. Він назвав це важливою темою для обговорення на засіданні міністрів оборони ЄС.