ISW: Росіяни влаштували чотири механізовані атаки на Донеччині, щоб перевірити реакцію

Російські війська здійснили чотири механізовані атаки силами ротних і менших підрозділів на кількох оперативних напрямках у Донецькій області: вони не досягли значних успіхів, але, ймовірно, перевіряли реакцію України після боїв на Харківщині — Інститут вивчення війни (ISW)

На відеозаписах, опублікованих 27 і 28 травня, видно, що російські війська проводять посилені взводні механізовані атаки:

на схід від Часового Яру

на схід від Новопокровського

біля Новомихайлівки

в Старомайорському.

Російські війська лише незначно просунулися в атаках на схід від Новопокровського та Старомайорського і не здійснили підтверджених просувань поблизу Часового Яру або Новомихайлівки. Останніми днями російські війська зменшили темп атак і просування на півночі Харківської області та збільшили темп атак у напрямку Покровська (Авдіївки).

Аналітики інституту зауважили, що ці російські механізовані атаки — по одній на кожній з чотирьох нинішніх операційних осей Росії — обмежені порівняно з попередніми.

Атаки 27 і 28 травня, ймовірно, мали на меті оцінити реакцію українських сил і їхню обороноздатність на Донецькому напрямку.