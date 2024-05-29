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ISW: Росіяни влаштували чотири механізовані атаки на Донеччині, щоб перевірити реакцію

Російські війська здійснили чотири механізовані атаки силами ротних і менших підрозділів на кількох оперативних напрямках у Донецькій області: вони не досягли значних успіхів, але, ймовірно, перевіряли реакцію України після боїв на Харківщині —  Інститут вивчення війни (ISW)

На відеозаписах, опублікованих 27 і 28 травня, видно, що російські війська проводять посилені взводні механізовані атаки:

  • на схід від Часового Яру
  • на схід від Новопокровського
  • біля Новомихайлівки
  • в Старомайорському.

Російські війська лише незначно просунулися в атаках на схід від Новопокровського та Старомайорського і не здійснили підтверджених просувань поблизу Часового Яру або Новомихайлівки. Останніми днями російські війська зменшили темп атак і просування на півночі Харківської області та збільшили темп атак у напрямку Покровська (Авдіївки).

Аналітики інституту зауважили, що ці російські механізовані атаки — по одній на кожній з чотирьох нинішніх операційних осей Росії — обмежені порівняно з попередніми.

Атаки 27 і 28 травня, ймовірно, мали на меті оцінити реакцію українських сил і їхню обороноздатність на Донецькому напрямку.

29 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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