Польща дозволила Україні бити польською зброєю по Росії

У Міноборони Польщі заявили, що Україна може використовувати передане ними озброєння на території Росії — заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик в інтерв’ю Radio ZET, пише «Європейська правда»

Відповідаючи на запитання, чи може польська військова техніка, передана Україні, використовуватися на території Росії, Томчик зазначив, що українці «можуть воювати так, як хочуть».

«Ми вирішили допомогти Україні в конфлікті, Україна зазнала звірячого нападу, тому вона має право захищатися так, як вважає за потрібне», – підкреслив Томчик.

«Польща не застосовує обмежень, коли йдеться про використання українцями польської зброї», – додав він.

На його думку, західні країни також повинні зняти обмеження на використання зброї на російській території, якщо такі є.