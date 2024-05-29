Повітряні сили фіксують «каруселі» російських літаків, які скидають бомби на Харків

Останнім часом Повітряні сили фіксують тактику «каруселей» російських літаків, які скидають бомби в напрямку Харкова — начальник служби зв’язків із громадськістю Повітряних сил майор Ілля Євлаш в ефірі 5 каналу

«Що стосується тактики, ми фіксуємо останніми днями ряд літаків Су-34, Су-35, які залітають такою «каруселлю» і відпрацьовують, скидаючи декілька бомб у напрямку Харкова. Звичайно, що ми про це інформуємо одразу громадян на наших платформах».

Офіцер додав, що Харківщина зараз найбільше перебуває під ударом противника, регіон під прицілом не лише КАБів, а й зенітних ракетних комплексів С-300 російських військ.