Ринкова вартість Nvidia досягла рекордного максимуму і наблизилася до Apple

Акції Nvidia зросли приблизно на 6% і досягли рекордного максимуму, в результаті чого ринкова вартість акцій виробника чипів штучного інтелекту знаходиться на відстані близько 100 мільярдів доларів від того, щоб обігнати Apple.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Під час останніх торгів акції зупинилися на рівні $1128 і ринкова капіталізація Nvidia досягла $2,8 трлн, порівняно з $2,9 трлн для Apple, яка є другою за вартістю компанією на Уолл-стріт після Microsoft.

Її акції зросли на 8% до $1,149.39 протягом сесії, що є рекордним показником за один день. У другій половині дня акції Apple впали на 0,2%.

Акції Nvidia зросли майже на 13% після того, як минулого тижня компанія спрогнозувала прибуток у другому кварталі вище очікувань Уолл-стріт і оголосила про дроблення акцій, що схвилювало інвесторів, які продовжують робити ставки компанію.

«Ринок намагається встигнути за траєкторією зростання компанії, яка постійно покращується. При мультиплікаторі форвардного прибутку в середині тридцятих років, це все ще не схоже на територію бульбашки», — сказав Деррен Натан, керівник відділу аналізу акцій в Hargreaves Lansdown.

Згідно з даними LSEG, акції Nvidia нещодавно торгувалися з 36-кратним перевищенням прогнозного прибутку порівняно з 38 для Advanced Micro Devices і 21 для Intel.