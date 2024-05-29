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Швеція дає Україні унікальні літаки-розвідники

Уряд Швеції презентує новий пакет військової підтримки України. Це найбільший пакет на сьогодні, вартістю 13,3 мільярда шведських крон (1,3 млрд доларів). У нього, з-поміж іншого, входять два літаки системи повітряного раннього попередження та управління (AEW&C) ASC-890.

Ці судна оснащені передовими системами радіолокації, здатними виявляти і відстежувати об’єкти на великій площі, включаючи винищувачі, вертольоти, крилаті ракети і морські цілі.

За словами шведського уряду, це дає Україні «абсолютно нові можливості для радіолокаційної розвідки та бойового керування цілями в повітрі та на морі». А також посилює здатність боротися з цілями великої дальності.

Літаки оснащені навчально-технічним обладнанням.

29 мая, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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