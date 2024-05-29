Швеція дає Україні унікальні літаки-розвідники

Уряд Швеції презентує новий пакет військової підтримки України. Це найбільший пакет на сьогодні, вартістю 13,3 мільярда шведських крон (1,3 млрд доларів). У нього, з-поміж іншого, входять два літаки системи повітряного раннього попередження та управління (AEW&C) ASC-890.
Ці судна оснащені передовими системами радіолокації, здатними виявляти і відстежувати об’єкти на великій площі, включаючи винищувачі, вертольоти, крилаті ракети і морські цілі.
За словами шведського уряду, це дає Україні «абсолютно нові можливості для радіолокаційної розвідки та бойового керування цілями в повітрі та на морі». А також посилює здатність боротися з цілями великої дальності.
Літаки оснащені навчально-технічним обладнанням.
Leave a Reply