ISW: Росіяни влаштували чотири механізовані атаки на Донеччині, щоб перевірити реакцію Новий фільм Олега Сенцова покажуть на кінофестивалі у Карлових Варах » Швеція дає Україні унікальні літаки-розвідники Уряд Швеції презентує новий пакет військової підтримки України. Це найбільший пакет на сьогодні, вартістю 13,3 мільярда шведських крон (1,3 млрд доларів). У нього, з-поміж іншого, входять два літаки системи повітряного раннього попередження та управління (AEW&C) ASC-890. Ці судна оснащені передовими системами радіолокації, здатними виявляти і відстежувати об’єкти на великій площі, включаючи винищувачі, вертольоти, крилаті ракети і морські цілі. За словами шведського уряду, це дає Україні «абсолютно нові можливості для радіолокаційної розвідки та бойового керування цілями в повітрі та на морі». А також посилює здатність боротися з цілями великої дальності. Літаки оснащені навчально-технічним обладнанням.