Сили оборони ліквідували 1300 окупантів

Про це 29 травня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 505 100 (+1300) осіб,
- танків ‒ 7700 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 14 891 (+33) од,
- артилерійських систем – 13 066 (+37) од,
- РСЗВ – 1087 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 815 (+0) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 510 (+28) од,
- крилатих ракет ‒ 2222 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17 796 (+56) од,
- спеціальної техніки ‒ 2142 (+20) од.
У ніч проти 29 травня російська армія запустила по території України ударні безпілотники з півдня. Оборонцям неба вдалося знищити майже усі ворожі повітряні цілі у трьох областях.
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