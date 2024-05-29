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Сили оборони ліквідували 1300 окупантів

Про це 29 травня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 29.05.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 505 100 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 7700 (+8) од,
  • бойових броньованих машин — 14 891 (+33) од,
  • артилерійських систем – 13 066  (+37) од,
  • РСЗВ – 1087 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 815 (+0) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 510 (+28) од,
  • крилатих ракет ‒ 2222 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17 796 (+56) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2142 (+20) од.

У ніч проти 29 травня російська армія запустила по території України ударні безпілотники з півдня. Оборонцям неба вдалося знищити майже усі ворожі повітряні цілі у трьох областях.

29 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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