Трамп: «Бомбив би Москву», якби Росія вдерлася в Україну за його каденції

Колишній президент США і найімовірніший висуванець Республіканської партії на виборах 2024 року Дональд Трамп на одному із заходів зі збирання грошей на свою президентську кампанію заявив, що «бомбив би Москву та Пекін, якби Росія вдерлася в Україну або Китай вдерся на Тайвань», пише The Washington Post.

Видання зазначає, що на таких заходах Трамп почасти робить заяви на тему зовнішньої політики, які дивують донорів.

У Республіканській партії, яку представляє Дональд Трамп, є різні підходи до війни, яка триває між Росією та Україною.

Приміром, крайньоправа республіканка Марджорі Тейлор Ґрін пропонувала винести на голосування пропозицію звільнити спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона. Вона звинувачує Джонсона у тому, що поставив інтереси України вище інтересів США, коли виніс на голосування питання про підтримку України.

22 травня спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон заявив, що Україні треба дати можливість воювати так, як вона вважає за потрібне. До цього стало відомо, що 13 членів Конгресу США закликали дозволити українській армії використовувати американську зброю для ударів по території Росії. Лист до голови Пентагону підписали і демократи, і республіканці.