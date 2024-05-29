Україна вже кілька разів била по РФ західною зброєю. Востаннє — по Краснодару, — AFP

Сили оборони України вже застосовували західну зброю для ударів по території Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише AFP із посиланням на джерела.

Так, зазначають автори, Україна вже кілька разів застосовувала західну зброю для атак по території Росії, востаннє проти південного міста Краснодар. Також Україна била по окупованому Криму, який Кремль вважає «недоторканим».

Колишній заступник Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО Джеймс Еверард сказав: «Українці вдарили по ньому (окупованому Криму. — Ред.) з американської зброї, і нічого не сталося».

Військові експерти, за даними видання, кажуть, що Україні важко захищатися, якщо вона не може уразити військові цілі по той бік кордону.