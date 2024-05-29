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Відсоток зброї РФ з американськими компонентами є неприйнятно високим, — Білий дім

Про це повідомляє радник Білого дому з національної безпеки з міжнародної економіки Дейліп Сінгх, пише Bloomberg.

«Відсоток російської бойової зброї з компонентами з США або союзників є тривожно та неприйнятно високим», — заявив радник та закликав фірми зупинити потік деталей, які використовуються для ведення війни в Україні.

«Використовуйте свій творчий потенціал і ресурси, знайте своїх клієнтів, знайте їхніх клієнтів і кінцевих користувачів. Переконайтеся, що американські фірми не є мимовільними гвинтиками в російському арсеналі автократії», — звернувся Дейліп Сінгх до американських компаній.

Зазначається, що експортний контроль, який націлений на рух товарів, а не на фінансові операції, важко забезпечити, оскільки у виробників немає великих внутрішніх відділів контролю, що виникли у банківській сфері за останні два десятиліття санкційної політики США.

29 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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