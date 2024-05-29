Зеленский обвинил Путина в попытках сорвать мирный саммит по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник призвал президента Джо Байдена принять участие в июньском мирном саммите в Швейцарии. Одновременно украинский президент обвинил Владимира Путина в попытке сорвать саммит.

В минувшее в воскресенье Зеленский призвал принять участие в саммите председателя КНР Си Цзиньпина.

Украина стремится привлечь внимание к запланированной на 15-16 июня мирной конференции. Киев надеется заручиться широкой международной поддержкой своего плана прекращения войны.

Тем временем в США разворачивается предвыборная кампания. Президент Байден пока не заявлял, что примет участие в саммите по Украине.

«Я думаю, что президент Байден необходим на Саммите мира, [его] должны видеть другие лидеры, которые будут следить за реакцией Соединенных Штатов Америки. Если его не будет, Путин будет только аплодировать этому, лично аплодировать, аплодировать стоя, – сказал Зеленский на пресс-конференции вместе с бельгийским премьер-министром Александром де Кроо. – Мы знаем, что США поддерживают саммит, но мы не знаем, на каком уровне».

Президент Украины подчеркнул, что Путин «очень боится» мирного саммита и пытается его сорвать.

«Он пытался сорвать этот саммит и продолжает делать это», – сказал Зеленский.

Слова украинского президента прозвучали в тот момент, когда он заручился обязательством Бельгии поставить Киеву 30 истребителей F-16.

Накануне Испания обещала Зеленскому помощь на миллиард евро.

Во вторник украинский лидер посещает Португалию.

В Бельгии Зеленский и глава бельгийского кабинета министров Александр де Кроо подписали двустороннее соглашение о безопасности и долгосрочной поддержке.

Соглашение о безопасности, по словам Зеленского, «включает в себя по меньшей мере 977 миллионов евро бельгийской военной помощи Украине в этом году», а также обязательства по поддержке в течение следующих 10 лет.

«…Позвольте мне четко заявить, что необходимо сделать еще больше, – сказал де Кроо, обращаясь к западным союзникам. – Это нужно делать быстрее, и это нужно делать лучше. Украина сможет дать отпор захватчику только в том случае, если мы будем предоставлять больше и лучшее вооружение».

Тем временем военные Украины сообщили во вторник, что сбили три российских беспилотника над Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областями.