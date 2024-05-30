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Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1160 військових

Про це 30 травня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 30.05.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 506 260 (+1160) осіб,
  • танків ‒ 7710 (+10) од,
  • бойових броньованих машин — 14 913 (+22) од,
  • артилерійських систем – 13 101  (+35) од,
  • РСЗВ – 1088 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 815 (+0) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 532 (+22) од,
  • крилатих ракет ‒ 2222 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17 849 (+53) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2153 (+11) од.
30 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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