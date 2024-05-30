Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1160 військових

Про це 30 травня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 506 260 (+1160) осіб,
- танків ‒ 7710 (+10) од,
- бойових броньованих машин — 14 913 (+22) од,
- артилерійських систем – 13 101 (+35) од,
- РСЗВ – 1088 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 815 (+0) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 532 (+22) од,
- крилатих ракет ‒ 2222 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17 849 (+53) од,
- спеціальної техніки ‒ 2153 (+11) од.
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