Росія атакувала Україну ракетами та «шахедами»: у Харкові є влучання у критичну інфраструктуру та постраждалі На саміті обговорять перспективи членства України в НАТО, але до запрошення не дійде – США » Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1160 військових Російська окупаційна армія протягом минулої доби втратила 1160 солдатів. Так, з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 506 260 військових РФ Про це 30 травня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.24 орієнтовно становлять: особового складу — близько 506 260 (+1160) осіб,

танків ‒ 7710 (+10) од,

бойових броньованих машин — 14 913 (+22) од,

артилерійських систем – 13 101 (+35) од,

РСЗВ – 1088 (+1) од,

засобів ППО ‒ 815 (+0) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 532 (+22) од,

крилатих ракет ‒ 2222 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17 849 (+53) од,

спеціальної техніки ‒ 2153 (+11) од.