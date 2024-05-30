Фінляндія стала десятою країною, яка дозволила Україні бити по території РФ своєю зброєю

Про це вона розповіла Uusi Suomi.

«Фінляндія не встановила жодних конкретних обмежень на свою матеріальну допомогу Україні, але припускає, що матеріали будуть використовуватися відповідно до міжнародного права», — сказала Валтонен.

Вона зауважила, країна, яка веде оборонну війну, може бити по військових цілях на території держави-нападника з метою самозахисту.

«Росія веде незаконну загарбницьку війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає в себе удари по військових об’єктах на території агресора, які необхідні для самозахисту», — аргументувала очільниця фінського МЗС.