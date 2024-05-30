Франція може оголосити про відправку інструкторів в Україну вже наступного тижня

Агентство Reuters з посиланням на джерела написало, що Франція незабаром може відправити військових інструкторів в Україну та оголосить про своє рішення під час візиту до країни президента Володимира Зеленського на наступному тижні — Reuters

За словами дипломатів, Париж сподівається сформувати і очолити коаліцію країн, які запропонують таку допомогу Києву у військових зусиллях, навіть попри те, що деякі з його партнерів по Європейському Союзу побоюються, що це може зробити прямий конфлікт з Росією більш імовірним.

Двоє дипломатів розповіли агентству, що Франція спочатку відправить обмежену кількість персоналу для оцінки можливості місії, а потім відправить кілька сотень інструкторів.

Співрозмовники агентства зазначили, що навчання буде зосереджене на розмінуванні, підтримці обладнання в робочому стані і технічному досвіді для військових літаків.

Париж також фінансуватиме, озброюватиме і тренуватиме українську моторизовану бригаду.