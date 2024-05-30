Французи представили проект малопомітного підводного човна SMX-31 у формі «кашалота з ідеальною гідродинамікою»

Французька кораблебудівна компанія Naval Group представила проєкт малопомітного підводного човна SMX-31, що має незвичний зовнішній вигляд і працюватиме на інноваційних електродвигунах на літій-іонних батареях високої ємності.

Під час проєктування підводного човна SMX-13, інженери NavalGroup ставили за мету розробити підводне судно з мінімальним рівнем шуму. Для цього завдання було обрано не тільки електричну силову установку з літій-іонними батареями, і з водометами-підрулювачами замість традиційного гвинта, а й відповідну форму корпусу «кашалота з ідеальною гідродинамікою», на якому відсутня класична рубка.

Передбачається, що підводне судно проєкту SMX-13 матиме повне водозаміщення 3000 тонн, довжину корпусу 70 метрів, ширину 13 метрів. Підводний човен буде адаптовано під 46 різних видів озброєння, включно з крилатими і протикорабельними ракетами, різними типами морських систем.



Для SMX-13 передбачена можливість «м’яко приземлятися на морське дно», щоб мати можливість приховано вести розвідку. Для цього деякі акустичні, оптико-електронні та електромагнітні датчики для збору даних інтегровані в обшивку підводного корабля.

Автори проєкту вважають, що підводне судно SMX-13 ідеально адаптоване під умови сучасної війни на морі.